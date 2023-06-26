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Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı programda terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Büşra Çoban  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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