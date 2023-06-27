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Gazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşısıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi.

Uğur İslamoğlu  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Gazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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