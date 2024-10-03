Dolar
34.18
Euro
37.85
Altın
2,647.18
ETH/USDT
2,357.10
BTC/USDT
60,823.00
BIST 100
9,127.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu
logo
Gündem

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul'da vefat eden gazeteci Güneri Cıvaoğlu için Milliyet gazetesinde tören düzenlendi.

Alper Korkmaz  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yuman Cıvaoğlu için Bağcılar'daki Milliyet gazetesi binası önüne tören düzenlendi.

Törene, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski CHP genel başkanı Altan Öymen ile Demirören Medya çalışanları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Törende konuşan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Cıvaoluğu'nun medya camiasındaki son şövalye olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kimseye pusu kurmadı. Hep adil olmak için uğraştı. En yakın mesai arkadaşları burada. Güner ağabey sadece Türkiye'deki gazeteleri okumazdı. Dünyadaki gazetelerde neler varsa öğleye kadar okumuş bitirmiş olur. Ya gözümüzden kaçtıysa diye bizim ikaz edenimiz olurdu. Dediğim gibi hocaların en büyüklerinden bir tanesiydi bizim için. İnsanların en önemlilerinden bir tanesiydi."

Şendir, Güneri Cıvaoğlu'nun son güne kadar yazmak istediğini, hasta haliyle bile bunun sevincini yaşayan biri olduğunu dile getirdi.

Törenin ardından Cıvaoğlu'nun cenazesi, cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycanlı ressamın Yusuf Dikeç portresi, depremzedeler için açık artırmada satılacak
İstanbul Valisi Gül, 2024'ün 9 aylık dönemine ilişkin emniyet verilerini açıkladı
Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti FPV dronla görüntülendi
Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Benzer haberler

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet