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Gündem

Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 18.05.2022
Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki "terör inlerinin" vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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