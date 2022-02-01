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Fuat Oktay başkanlığında Nükleer Düzenleme Kurumuna ilişkin toplantı yapıldı

Abdullah Yasin Güler   | 01.02.2022
Fuat Oktay başkanlığında Nükleer Düzenleme Kurumuna ilişkin toplantı yapıldı Fotoğraf: Arda Küçükkaya - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, nükleer enerji alanının düzenlenmesine ilişkin çalışma toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, Nükleer Düzenleme Kurumuna (NDK) ilişkin denetleme ve yaptırım uygulamaya yönelik hususlar, nükleer enerji ve radyasyona ilişkin faaliyetler ile bu faaliyetlerin yürütüldüğü işletmelerdeki yetkililerin ve işletenlerin hukuki sorumluluğuna dair hususlar değerlendirildi.

Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Zafer Demircan, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Mustafa Akış, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

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