FSM Köprüsü 'Dünya Saati' etkinliği için 1 saatliğine karartıldı
Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) iklim ve biyoçeşitlilik krizine dikkati çekmek amacıyla dünya genelinde gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün ışıkları kapatıldı.
İstanbul
WWF'nin çağrısıyla düzenlenen ''Dünya Saati'' etkinliğinin Türkiye ayağında FSM Köprüsü'nün ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında söndürüldü.
Öte yandan, Türkiye'den bireysel olarak etkinliğe katılarak bir saatliğine ışıklarını kapatanlar, sosyal medya hesaplarından #BirlikteMümkün etiketiyle paylaşımlar yaparak kampanyaya destek oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.