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FSM Köprüsü 'Dünya Saati' etkinliği için 1 saatliğine karartıldı

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) iklim ve biyoçeşitlilik krizine dikkati çekmek amacıyla dünya genelinde gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün ışıkları kapatıldı.

Tansel Parlak   | 26.03.2022
FSM Köprüsü 'Dünya Saati' etkinliği için 1 saatliğine karartıldı Fotoğraf: Arife Karakum / AA

İstanbul

WWF'nin çağrısıyla düzenlenen ''Dünya Saati'' etkinliğinin Türkiye ayağında FSM Köprüsü'nün ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında söndürüldü.

Öte yandan, Türkiye'den bireysel olarak etkinliğe katılarak bir saatliğine ışıklarını kapatanlar, sosyal medya hesaplarından #BirlikteMümkün etiketiyle paylaşımlar yaparak kampanyaya destek oldu.

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