Dolar
13.62
Euro
15.48
Altın
1,874.57
ETH/USDT
3,088.60
BTC/USDT
43,726.00
BIST 100
2,048.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

FSM Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 17.02.2022
FSM Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı Fotoğraf: İslam Yakut / AA

İstanbul

Her yıl çocukluk çağındaki kanser hastası bireylere dikkati çekmek amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de Çocukluk Çağı Kanser Günü için ışıklandırıldı.

Sarı renkteki aydınlatma sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
ABD'de bir ankete göre evden çalışan Amerikalıların çoğu ofise dönmek istemiyor
Türkiye'de 94 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi
Almanya’da 20 Mart’a kadar Kovid-19 tedbirleri kademeli kaldırılacak
İsrail'de Kovid-19 vakaları düşüşe geçti

Benzer haberler

FSM Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

FSM Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

FSM Köprüsü, Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı