FSM Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.
İstanbul
Her yıl çocukluk çağındaki kanser hastası bireylere dikkati çekmek amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yapılıyor.
Bu kapsamda önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de Çocukluk Çağı Kanser Günü için ışıklandırıldı.
Sarı renkteki aydınlatma sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.