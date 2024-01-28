Fransız fırkateyni "FS PROVENCE" Mersin'e liman ziyaretinde bulundu
Fransa Deniz Kuvvetleri fırkateyni "FS PROVENCE", Mersin'e liman ziyareti yaptı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, fırkateyn ziyareti, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (Lebanon-UNIFIL) görevi kapsamında gerçekleştirildi.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (United Nations Interim Forces'in Lebanon - UNIFIL) görevi kapsamında, 🇫🇷FS PROVENCE fırkateyni Mersin’e liman ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal da FS PROVENCE’i ziyaret etti.… pic.twitter.com/KezwFCRpAx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 28, 2024
Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal da FS PROVENCE'i ziyaret etti.
Ayrıca Mersin'e liman ziyaretinde bulunan "FGS BADEN WÜRTTEMBERG"deki UNIFIL Görev Kuvveti Komutanı Amiral Dirk Gartner, Fransa Deniz Ataşesi Albay Nora Zelazli ve FS PROVENCE Komutanı, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Murat Fırat'ı makamında ziyaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.