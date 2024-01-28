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Fransız fırkateyni "FS PROVENCE" Mersin'e liman ziyaretinde bulundu

Fransa Deniz Kuvvetleri fırkateyni "FS PROVENCE", Mersin'e liman ziyareti yaptı.

Şaduman Türkay  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Fransız fırkateyni "FS PROVENCE" Mersin'e liman ziyaretinde bulundu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, fırkateyn ziyareti, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (Lebanon-UNIFIL) görevi kapsamında gerçekleştirildi.

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal da FS PROVENCE'i ziyaret etti.

Ayrıca Mersin'e liman ziyaretinde bulunan "FGS BADEN WÜRTTEMBERG"deki UNIFIL Görev Kuvveti Komutanı Amiral Dirk Gartner, Fransa Deniz Ataşesi Albay Nora Zelazli ve FS PROVENCE Komutanı, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Murat Fırat'ı makamında ziyaret etti.

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