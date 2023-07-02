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Fransa'daki olayların Türkiye'de yaşanabileceğine dair paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa'da yaşananlara benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

İrem Demir  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Fransa'daki olayların Türkiye'de yaşanabileceğine dair paylaşımlara soruşturma

İstanbul

Başsavcılık, son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylarla ilgili, benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarına ilişkin resen soruşturma açıldı.

Sosyal medya hesaplarının, suç ve suç unsuru bulunan paylaşım, açıklama ve yayın yapan şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazıldı.

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