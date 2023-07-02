Fransa'daki olayların Türkiye'de yaşanabileceğine dair paylaşımlara soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa'da yaşananlara benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul
Başsavcılık, son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylarla ilgili, benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarına ilişkin resen soruşturma açıldı.
Sosyal medya hesaplarının, suç ve suç unsuru bulunan paylaşım, açıklama ve yayın yapan şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.