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Fransa'da öldürülen Türk gencin cenazesi Trabzon'da toprağa verildi

Fransa'da, okuldan eve dönerken başından vurularak hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Akın Genç'in cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Seyit Ahmet Eksik   | 28.12.2022
Fransa'da öldürülen Türk gencin cenazesi Trabzon'da toprağa verildi Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Aulnay-sous-Bois'da 15 Aralık'ta, okuldan eve dönerken başından vurularak yaşamını yitiren Akın Genç'in cenazesi, uçakla memleketi Trabzon'a getirildi.

Çaykara ilçesine bağlı Köknar Mahallesi'ne getirilen Genç'in cenazesi, Köknar Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Genç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ve vatandaşlar katıldı.

Acılı baba Asım Genç, gazetecilere, söyleyecek bir şey bulamadığını belirterek, "Sözün bittiği noktadayız. Başımıza gelen olayı herkes biliyor. Şaşkın durumdayım. Hala inanamadığım bir olay çünkü çocuğun hiçbir suçu yok. Hiçbir neden yok. Ne bizde ne de onda, çocuk birileri tarafından katledildi. Bilmiyorum. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Başarılı bir çocuktu. Okuldan eve, evden okula giderdi. Hiç kimseye sataştığı yoktu, anlatacak hiçbir şeyim yok." dedi.

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