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Foto muhabiri Ali Can Bulut son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Bulut'un 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın burnunu sıkarken fotoğrafladığı "Erkan bebek" olarak tanınan Erkan Işık da katıldı.

Tahir Turan Eroğlu, Şengül Azbay   | 15.12.2022
Foto muhabiri Ali Can Bulut son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

İzmir'de, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Anadolu Ajansının (AA) emektar foto muhabiri Ali Can Bulut'un cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Sürekli Basın Kartı sahibi, evli ve 2 çocuk babası 69 yaşındaki Bulut'un cenazesi, Gebze'deki İlyas Bey Camisi'ne getirildi.

Bulut'un eşi Cihan, kızı Banu, oğlu Burak ve ağabeyi Yaşar Bulut, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Gebze Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye, AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, mesai arkadaşları ve Bulut'un 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın burnunu sıkarken fotoğrafladığı "Erkan bebek" olarak tanınan Erkan Işık katıldı.

Işık, Bulut'un ailesini ve meslektaşlarına başsağlığı dileyerek, "1999 depreminin simgesi o fotoğrafı çeken kendisiydi. Kendisiyle 2-3 kez görüştüm ufak yaşlarda. Son zamanlarda görüşme şansımız olmadı maalesef. Depremin simgesinin fotoğrafını çekti. Bu fotoğrafı çeken kişinin vefat haberini almak kötü bir duygu. Eminim bir çok fotoğraf karesini ölümsüzleştirmiştir." diye konuştu.

Depremin simge fotoğrafı ile tanındı

Bir dönem Milliyet gazetesinde de çalışan Bulut, daha sonra AA İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde görev yaptı.

AA'dan 2001 yılında emekli olduktan sonra İzmir'e yerleşen Bulut, 17 Ağustos Marmara Depremi sonrasında, "Erkan bebek" olarak tanınan Erkan Işık'ın, İzmit Doğu Kışla Çadırkent'i ziyaret eden eski ABD Başkanı Bill Clinton'un burnunu sıktığı anlara ait çektiği fotoğrafla hafızalara kazınmıştı.

Ali Can Bulut, AA'da görev yaptığı dönemde birçok önemli fotoğrafa imza atmıştı.

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