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Foça'da 4 yıl önce yanan ormanlık alan fidanlarla yeniden yeşerdi

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "3-4 yaşındaki fidanlarımızın boyu yaklaşık 1,5 metreye kadar ulaştı. Fidanlarımıza bir çocuğa bakar gibi bakıyoruz." dedi.

Tezcan Ekizler   | 10.11.2021
Foça'da 4 yıl önce yanan ormanlık alan fidanlarla yeniden yeşerdi Fotoğraf: Numan Erölmez / AA

İzmir

İzmir'in Foça ilçesinde 17 Nisan 2017'de yanan ormanlık alan, dikilen 160 bin fidanla yeniden yeşil görünüme kavuştu.

Yeni Foça Mahallesi'nde 4 yıl önce çıkan yangında 98 hektar orman alanı zarar gördü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeyi ağaçlandırmak için çalışmalara başladı. Sahada ilk olarak iş makineleriyle düzeltme çalışmaları yapıldı.

Orman işçileri de teraslama yöntemiyle aynı yıl alana kızılçam, yeşilçam, selvi, zakkum ve defne gibi türlerde yaklaşık 160 bin fidan dikti.

Fidanların bakımları da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılırken, geçen sürede yer yer 1,5 metreye ulaşan fidanlarla yanan alan yeniden yeşerdi.

"Eskisi gibi yemyeşil oldu"

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, sorumluluk sahasındaki İzmir ve Manisa'da her yıl ortalama 2 bin hektarlık alanda fidan dikim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Yeni Foça Mahallesi'nde ihmal sonucu çıkan orman yangınının ardından alanın hızlı bir şekilde ağaçlandırıldığını belirten Derince, "Alanın bir metresine bina yapılmadı. Anayasamızın 169. maddesi gereği ormanlarımız koruma altında. Ormanlar yandıktan sonra ağaçlandırılmak zorunda. Bize verilen bu görevi yerine getirdik. Yaptığımız çalışma sayesinde alan eskisi gibi yemyeşil oldu. 3-4 yaşındaki fidanlarımızın boyu yaklaşık 1,5 metreye ulaştı. Fidanlarımıza bir çocuğa bakar gibi bakıyoruz." diye konuştu.

Derince, Karabağlar ilçesinde 18 Ağustos 2019'da çıkan ve 53 saatte kontrol altına alınabilen yangının ardından da ağaçlandırma çalışmalarına hemen başlandığını aktardı.

Alanın hiçbir metrekaresinin boş kalmadığını vurgulayan Derince, "Yaklaşık 4 milyon fidan dikildi. Suni gençleştirme ve ağaçlandırma yapıldı. İzmirlilere müjde verebiliriz. Orada fidanlarımız tutmuş durumda." dedi.

Bölge Müdürlüğü olarak 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne hazırlandıklarını anlatan Derince, bu kapsamda 2021 sonuna kadar İzmir ve Manisa'da 20 milyon 338 fidanı toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

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