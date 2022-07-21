FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar, 2022 ürünü fındık sezonunu değerlendirdi: Bu sezon geçmiş sezondan iyi olacak
FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar, "Biz son 5-6 yıldan bu yana sürekli alımda, üretimde ve pazarlamada büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu sezon, geçmiş sezona göre daha iyi olacaktır bizim için." dedi.
Giresun
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, son 5-6 yıldan bu yana alımda, üretimde ve pazarlamada sürekli büyüyerek yollarına devam ettiklerini belirterek, "Bu sezon, geçmiş sezona göre daha iyi olacaktır bizim için." dedi.
Bayraktar, EFİT Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 2022 ürünü fındık hasat dönemine kısa zaman kaldığını anımsatarak, sezonun tüm üreticiler, sektör temsilcileri, birlik camiası ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni etti.
FİSKOBİRLİK'in yeni sezona hazır olduğunu, yine peşin ve emanet sistem üzerinden alımlarını gerçekleştireceklerini aktaran Bayraktar, "Birlik her geçen dönem daha iyi olmak için hazırlıklarını yapıyor. Biz son 5-6 yıldan bu yana sürekli alımda, üretimde ve pazarlamada büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu sezon, geçmiş sezona göre daha iyi olacaktır bizim için." diye konuştu.
Bayraktar, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 ürününe de piyasanın biraz üzerinde fiyat vermeye çalışacaklarını ifade ederek, depoların emanet ürün için çiftçilerin kullanımına sunulacağını da söyledi.
Fındığı nihai mamul yaparak satmaya çalıştıklarını kaydeden Bayraktar, "Aldığımız fındığın piyasaya kabuklu ya da natürel olarak girmesini engellemiş oluyoruz. Bu açıdan piyasadaki fiyatı, piyasanın düzenini bozmuyor. Biz üreticimizin depolama gibi bir ihtiyacını giderme adına emanete fındık alıyoruz. Bunu da piyasaya sürmüyoruz." dedi.
Bayraktar, Türkiye ve dünyada müdahale alımını hazine desteği olmadan hiçbir kurum ve kuruluşun yapabilme imkanı bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Geçmişte FİSKOBİRLİK müdahale alımını Hazine desteğiyle yapmıştır. Bugün TMO da Hazine desteğiyle yapıyor. Müdahale alımı devletin görevidir. Biz son 10 yıllık süreçte ticaret yapmayı, üretmeyi, finans yönetimi öğrendik. Bu kurum, bu zorlu süreçte ticarete ayak uydurdu, piyasa şartlarını öğrendi. Kendi imkanlarıyla dünyaya açılmayı öğrendi. Gücü ve Hazine desteğini elinde bulunduran bir FİSKOBİRLİK müdahale alımını herkesten daha iyi yapar. Bir kere değil, bin kere daha iyi yapar. Ama Hazine desteği olacak."
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