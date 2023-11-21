Dolar
28.79
Euro
31.54
Altın
2,004.75
ETH/USDT
1,955.00
BTC/USDT
36,420.00
BIST 100
8,046.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor.
logo
Gündem

Fırtına ve selden etkilenen Zonguldak'ta temizlik çalışmaları yapılıyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde pazar günü etkili olan fırtına ve sel sonrası iş yerleri ve parklarda temizlik çalışması yürütülüyor.

Ömer Faruk Cebeci, Ersen Berk Çelik  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Fırtına ve selden etkilenen Zonguldak'ta temizlik çalışmaları yapılıyor

Zonguldak

İtfaiye, belediye ve AFAD ekipleri de tahliye ve hasar tespit çalışmaları yaptı.

Bakırcılar Çarşısı ve sahil bandında sel sularının geride bıraktığı çamurlar temizlendi. Devrilen ağaçlar ve direkler kaldırıldı. Fırtına ve selden çevreye savrulan balıkçı ağları da toplanıp onarılmaya çalışıldı.

Kentte iş yerini su basan esnaf Tuğba Öztürk, sel sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.

Esnaf Fatih Yavuz da büyük çapta hasar gördüklerini kaydetti.

Esnaf Ceyhan Taşkıran ise sel ve fırtına nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

300'ün üzerinde AFAD gönüllüsü sahada

İstanbul'dan gelen AFAD gönüllüsü Timur Görkem Kılıç, dün akşam saatlerinde yola çıkarak bölgeye geldiklerini anlattı.

İlçeye Türkiye'nin her yerinden 300'ün üzerinde gönüllünün geldiğini aktaran Kılıç, sahildeki parklarda çevre temizliği yaptıklarını, iş yerleri kirlenen esnafa da destek olduklarını dile getirerek, "Devletimiz elinden geleni yapıyor, biz de elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli operasyonda "Yolyemezler" suç örgütü çökertildi
Gazze'den Türkiye ve KKTC vatandaşlarının tahliyesi sürüyor
Fırtına ve selden etkilenen Zonguldak'ta temizlik çalışmaları yapılıyor
Van'da karla mücadele çalışması çalışmaları devam ediyor
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Sitesi'nin sorumlularından 4 kişi daha tutuklandı

Benzer haberler

Fırtına ve selden etkilenen Zonguldak'ta temizlik çalışmaları yapılıyor

Fırtına ve selden etkilenen Zonguldak'ta temizlik çalışmaları yapılıyor

Zonguldak'ta fırtınada batan geminin yerinin tespitinde görev alan eğitmen çalışmaları anlattı

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen geminin personeli yaşadıklarını anlattı

Zonguldak ve Düzce'de fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

Zonguldak ve Düzce'de fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi
Selden etkilenen Batman'da temizlik çalışması yürütülüyor

Selden etkilenen Batman'da temizlik çalışması yürütülüyor
Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet