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Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi

Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

Gökhan Güçüklüoğlu  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi

Sinop

Kentte saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

Uyarı dolayısıyla balıkçıklar da denize açılmayarak liman ve barınaklarda beklemeye başladı.

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi

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