Dolar
16.74
Euro
17.87
Altın
1,850.60
ETH/USDT
1,757.50
BTC/USDT
29,533.00
BIST 100
2,640.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 07.06.2022
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca '21. Yüzyılda NATO, Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişleme Paneli' düzenlendi
Adıyaman'da teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Kalın ve Önal, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Jenssen ile görüştü

Benzer haberler

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

NATO'nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı 20-28 Haziran'da Türkiye'de yapılacak

NATO'nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı 20-28 Haziran'da Türkiye'de yapılacak
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi