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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ali Kemal Akan   | 09.09.2022
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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