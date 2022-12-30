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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğünde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 30.12.2022
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.

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