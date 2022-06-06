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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ali Kemal Akan   | 06.06.2022
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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