Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2022
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/wTiUQNY2KJ