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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 15.02.2022
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 ve Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


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