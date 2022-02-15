Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 ve Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.