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Gündem

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 05.11.2022
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.

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