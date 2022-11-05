Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2022
Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB pic.twitter.com/ErO8mUSl65
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.