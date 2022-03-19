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Gündem

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 19.03.2022
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdiği bildirildi.

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