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Gündem

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 30.07.2021
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter adresinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.

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