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Fırat Kalkanı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 09.02.2022
Fırat Kalkanı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.

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