Dolar
17.97
Euro
18.40
Altın
1,789.41
ETH/USDT
1,664.30
BTC/USDT
23,170.00
BIST 100
2,727.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Harun Kutbe   | 05.08.2022
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rekabet Kurulu Nesine.com hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Mersin'deki orman yangınına 3. gününde müdahale ediliyor
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu' başlatıldı
İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi

Benzer haberler

Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mısır taşıyan 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet