Dolar
18.59
Euro
18.05
Altın
1,668.81
ETH/USDT
1,287.50
BTC/USDT
19,130.00
BIST 100
3,585.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da "Geleceğin Pandemileri Sempozyumu"nda konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor. Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen gemideki konteynerde kumaş toplarının arasında 1 ton 580 kilo 460 gram marihuana ele geçirildi.
logo
Gündem

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 11.10.2022
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenleme için Bilim Komisyonu kuruldu
"Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi Fetullah Gülen" tespiti
Bu yıl 1801 orman yangınında 12 bin 210 hektar alan zarar gördü
Eylülde sıcaklık en yüksek Cizre'de en düşük Erzurum'da kaydedildi
Yargıtay, ziynet alacağı davasında düğün görüntülerinin ayrıntılı incelenmesini istedi

Benzer haberler

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü paylaşımı

Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı

Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı

Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet