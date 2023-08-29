Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7 olduğunu bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu." ifadelerine yer verildi.
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Teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2023
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu.… pic.twitter.com/0Kcwt4dgSt