Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçik'in, taciz ateşi açan teröristleri pişman ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.
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Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 3, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/naB6LTnUou