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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ali Kemal Akan   | 03.11.2022
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçik'in, taciz ateşi açan teröristleri pişman ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

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