Dolar
34.23
Euro
37.18
Altın
2,734.63
ETH/USDT
2,703.10
BTC/USDT
68,222.00
BIST 100
8,739.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
Kadın öğretmenler devamsızlık yapan kız öğrenciler için sahada
Dilan Polat ve kardeşine "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma
İLBANK 5 yılda 675 çevre projesini hayata geçirdi
Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle ziyarete kapatıldı

Benzer haberler

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

TSK'ya ait 4 helikopterle Muğla'daki orman yangınına müdahale edildi

MSB, Pençe Kilit bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı

Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu

Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisizleştirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisizleştirildi
MİT'in Afrika'da yakaladığı El Kaide üyesinin itirafıyla Adana'da bir terörist daha yakalandı

MİT'in Afrika'da yakaladığı El Kaide üyesinin itirafıyla Adana'da bir terörist daha yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet