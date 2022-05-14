Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırı hazırlığındaki teröristlerin bulundukları yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2022
Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB pic.twitter.com/udxLuF5HlO