Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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