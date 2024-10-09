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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.


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