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Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsmet Karakaş   | 07.10.2022
Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" başlığıyla yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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