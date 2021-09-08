Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2021
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2gUJOZwleA