Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.
Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2022
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/MwvQZKaS9Z
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