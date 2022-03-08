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Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 08.03.2022
Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.


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