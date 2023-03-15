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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Türkiye'yi ziyaret edecek

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.

Ali Kemal Akan  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Niinistö, Erdoğan'ın daveti üzerine 16-17 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

17 Mart Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Türkiye'yi ziyaret edecek
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