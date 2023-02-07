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Filistin'den Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye ve Suriye'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için sivil savunma ve sağlık ekiplerinin gönderileceğini belirtti.

Halime Afra Aksoy   | 07.02.2023
Filistin'den Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek

Istanbul

Iştiyye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Başbakan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatları doğrultusunda, Türkiye ve Suriye'de binlerce can kaybı ve yaralanmaya yol açan depremde arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için sivil savunma ve sağlık ekiplerinin gönderileceğini ifade etti.

Iştiyye, arama-kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen bölgelere ulaşımını kolaylaştırmak ve yardımların iletilmesi çerçevesinde iki ülke makamlarıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığını aktardı.

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