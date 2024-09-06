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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Filistin makamları Türk yetkililere: Eygi keskin nişancılar tarafından kasıtlı öldürülmüş olabilir

Filistin makamları, Türk yetkililere, İsrail ordusu tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin keskin nişancı tarafından kasıtlı öldürülmüş olabileceğini bildirdi.

Tuğba Altun  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Filistin makamları Türk yetkililere: Eygi keskin nişancılar tarafından kasıtlı öldürülmüş olabilir

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin makamları, Eygi'nin ölümüne ilişkin Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ile bilgi paylaştı.

Eygi'nin keskin nişancı tarafından kasıtlı biçimde hedef alınmış olabileceğini belirten Filistin makamları, kullanılan merminin plastik değil gerçek mermi olduğu kanaatinde olduklarını aktardı.

Filistin makamları, 2022'de gazeteci Şirin Ebu Akile’nin de benzer şekilde öldürüldüğüne dikkati çekiyor.

Bu nedenle Filistinli doktorların da Eygi'ye otopsi yapacağı kaydedildi.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine gerçek mermilerle ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili, “İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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