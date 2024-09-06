Filistin makamları Türk yetkililere: Eygi keskin nişancılar tarafından kasıtlı öldürülmüş olabilir
Filistin makamları, Türk yetkililere, İsrail ordusu tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin keskin nişancı tarafından kasıtlı öldürülmüş olabileceğini bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin makamları, Eygi'nin ölümüne ilişkin Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ile bilgi paylaştı.
- İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki saldırısında bir Türk aktivist hayatını kaybetti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya barbarca müdahalesini lanetliyorum
- Dışişleri Bakanlığı: “(İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi) İşlenen bu cinayeti lanetliyoruz
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- Blinken, aktivist Eygi'nin öldürülmesi konusunda "gerçeklere göre adım atacaklarını" söyledi
Eygi'nin keskin nişancı tarafından kasıtlı biçimde hedef alınmış olabileceğini belirten Filistin makamları, kullanılan merminin plastik değil gerçek mermi olduğu kanaatinde olduklarını aktardı.
Filistin makamları, 2022'de gazeteci Şirin Ebu Akile’nin de benzer şekilde öldürüldüğüne dikkati çekiyor.
Bu nedenle Filistinli doktorların da Eygi'ye otopsi yapacağı kaydedildi.
İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine gerçek mermilerle ateş açtı.
Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.
Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili, “İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.