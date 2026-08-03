Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek geldikleri Sakarya'da üç gün konaklayan "Filistin Konvoyu" kentten dualarla uğurlandı.

"Filistin Konvoyu" Sakarya'dan dualarla uğurlandı Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek geldikleri Sakarya'da üç gün konaklayan "Filistin Konvoyu" kentten dualarla uğurlandı.

Otobüs ve otomobillerden oluşan, 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoy, kentte üç gün çeşitli eğitim, seminer ve etkinlikler gerçekleştirdi.

Filistin'e ulaşmak için Sakarya'dan Ankara'ya hareket eden konvoy için Serdivan Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Belediyenin mobil hizmet aracından katılımcılara çorba ikram edildi.

Burada konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, bu konvoya ev sahipliği yapmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Filistin ve Gazzelilerin yanında olduklarını belirten Çelik, Gazze'nin, Filistin'in elbet bir gün özgür olacağını ifade etti.

Siyonistlerin sapkın düşüncelerinin sonuna kadar karşısında olacaklarını vurgulayan Çelik, "Filistin bizim kardeşimiz, kanımız, canımız olur. Aksa bizim kıblemiz olur. Bunu unutmasınlar. Mekke nasıl bizim kıblemizse Aksa da aynı şekilde. Allah yollarınızı açık etsin, yar ve yardımcınız olsun." diye konuştu.

Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz, Srebrenitsa'yı merkez alarak yola çıktıkları konvoyun, dünyanın en uzun kara konvoyu olduğunu söyledi.

Sakarya'da üç gündür misafir olduklarını aktaran Durmaz, Sakaryalılara güzel misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Durmaz, konvoyun üç amacının olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

“Birincisi Batı Şeria'nın yeni bir Gazze olmasına izin vermeyeceğiz. Batı Şeria'nın Gazze gibi yerle bir edilmesine müsaade etmeyeceğiz. İkincisi Gazze'deki soykırımı yeniden dünya gündemine getireceğiz. Üçüncüsü de aktivist halk buluşmalarıyla Filistin davasının, toplumun tüm kesiminin ve tüm vicdan sahiplerinin davası olduğunu vurgulayacağız. Birlikte istişare ile daha ileriki süreçlerde daha güzel projelerde dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için ortak bir irade sergilemek istiyoruz. Bu hedeflerle konvoyumuz bir sonraki durağı olan Ankara'ya yola çıkıyor.”

Programda Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Şen ve Bosna Hersekli aktivist Emir Melkiç de birer konuşma yaptı.

Serdivan İlçe Müftüsü Abdulsamet Erkul'un dua etmesinin ardından konvoy, tekbirlerle Ankara'ya hareket etti.



