Dolar
30.85
Euro
33.25
Altın
2,013.78
ETH/USDT
2,766.00
BTC/USDT
51,191.00
BIST 100
9,250.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum konuşuyor
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Filistin İnisiyatifi üyeleri Gazze için yürüdü

Filistin İnisiyatifince, Gazze'de sivilleri katleden İsrail'i protesto etmek amacıyla mehter takımı eşliğinde Sultanahmet'ten Eminönü Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi.

Erol Değirmenci  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Filistin İnisiyatifi üyeleri Gazze için yürüdü Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

İsrail'in, Filistin'e karşı yaptığı insanlık suçlarını protesto etmek amacıyla Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen Filistin İnisiyatifi ve sivil toplum örgütlerine üye kalabalık, tekbir getirip, "Her yer Filistin, her yer direniş" sloganları attı.

Ellerindeki Filistin ve Türkiye bayraklarıyla mehter takımı eşliğinde yürüyen grup, "Refah Kapısı'nı açın", "Özgür Filistin" ve "Sivillere ateşi durdurun" yazılı pankartlar açtı. Yürüyüş boyunca Türkçenin yanı sıra İngilizce "Denizden nehre özgür Filistin" sloganları da atıldı.

Yürüyüşün sona erdiği Eminönü Meydanı'nda grup adına hazırlanan basın bildirisini gazeteci İsmail Halis okudu.

Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın şehir meydanlarında Gazze için bir araya geldiğini belirten Halis, "Gazze'de devam eden insan hakları ihlallerine karşı bir duruş sergilemek, masum insanların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve dünya kamuoyunu bilinçlendirmek için şehir meydanlarında toplandık. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkatleri bir kez daha çekiyor uluslararası toplumu inisiyatif almaya davet ediyoruz. Bu yürüyüş, sadece birkaç kilometrelik bir mesafeden ibaret görünebilir. Asıl amacımız binlerce kilometre yürüyerek Gazze'ye gitmeye hazır olduğumuzu ifade etmektir. Amacımızın getirdiği güçlüklerin farkındayız. Bu yolda elimizden geleni değil yapılması gerekeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halis, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin, sadece çevre ülkelerin değil, vicdan sahibi her insanın sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Uluslararası toplum olarak, bu zulme dur demek ve Gazze halkına destek olmak için bir araya geliyoruz. Bu bağlamda, şu talepleri önemle dile getiriyoruz. Derhal ateşkesin gerçekleşmesi ve bu soykırıma son verilmesi, insan haklarına saygı gösterilerek, masum sivillerin korunması, uluslararası toplumun Gazze halkına yardım ve destek sağlamak için etkili adımlar atması, işgalci İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçu ile yargılanması, Filistinlilerin yaşam haklarının ve işgal edilen topraklarının teslim edilmesi, Mescid-Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz."

Bildirinin İngilizce olarak okunmasının ardından Filistinliler için dua edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi, 1 asker şehit oldu
İsrail'in Gazze'ye saldırıları, "Küresel Eylem Günü" kapsamında Ankara'da protesto edildi
Filistin İnisiyatifi üyeleri Gazze için yürüdü
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı
60 saniyede bugün (17 Şubat 2024)

Benzer haberler

Blinken, İsrail'in Filistin'le barışı tesis etmek için büyük fırsata sahip olduğunu söyledi

Blinken, İsrail'in Filistin'le barışı tesis etmek için büyük fırsata sahip olduğunu söyledi

Filistin İnisiyatifi üyeleri Gazze için yürüdü

İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Al Jazeera muhabiri: İsrail basını susturmak için gazetecileri öldürüyor

Filistinli çift, İsrail bombardımanında dünya evine girdi

Filistinli çift, İsrail bombardımanında dünya evine girdi
Filistinliler üzerinde yeni tüfek, tank, zırhlı araçlar, havan mühimmatı ve füzeler denendi

Filistinliler üzerinde yeni tüfek, tank, zırhlı araçlar, havan mühimmatı ve füzeler denendi
Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Gazze'de gazetecilerin katledilmesini" kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Gazze'de gazetecilerin katledilmesini" kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet