Dolar
32.20
Euro
34.84
Altın
2,377.88
ETH/USDT
3,736.60
BTC/USDT
69,635.00
BIST 100
10,899.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Filistin asıllı rektör Ebu Sitte, Avrupa'da anlatamadığı Gazze gerçeklerini Türkiye'de anlatacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Fransa'ya girişi engellenen Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı rektörü Gassan Ebu Sitte'nin 27 Mayıs'ta Ankara'da vereceği konferansta, Gazze'deki şahitliklerini paylaşacağını açıkladı.

Selma Kasap  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Filistin asıllı rektör Ebu Sitte, Avrupa'da anlatamadığı Gazze gerçeklerini Türkiye'de anlatacak

Ankara

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özvar, Düzce Üniversitesinde öğrencilerle sohbeti sırasında Ahmad Omari adlı Filistinli öğrenci söz alarak Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek için teşekkür etti.

YÖK'ün Filistinli öğrencilere Türk üniversitelerinin kapılarını açmasından dolayı müteşekkir olduklarını ifade eden İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Omari, "Gazze'deki yaşayan arkadaşlarımız, Türkiye'nin yaptıklarını görüyorlar. Biz de bütün yardımları görüyor ve yakından takip ediyoruz." dedi.

Özvar, Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu belirterek, desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

Almanya'nın, hakkında verdiği Schengen ülkelerine giriş yasağı nedeniyle Paris havaalanında Fransa'ya girişine izin verilmeyen Glasgow Üniversitesi'nin Filistin asıllı rektörü Dr. Ebu Sitte ile telefonda görüştüğünü hatırlatan Özvar, kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze kuşatması sırasında Şifa Hastanesi ve El Ehli Hastanesinde hekimlik yapan Sitte'yi, Türkiye'ye davet ettiğini bildiren Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Sitte'ye 'Gel Fransız parlamentosunda anlatamadıklarını Türkiye'de üniversitede anlat' dedim. O da çok memnun oldu ve davetimizi kabul etti. 27 Mayıs günü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde konferans verecek. Gazze'deki şahitliklerini bizimle paylaşacak."

Sitte'nin, Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine İsrail aleyhindeki soykırım soruşturmasında tanık olarak ifade verdiğini hatırlatan Özvar, "Ankara'da dile getireceği tanıklıkları, Türkiye'nin Lahey'de kullanmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin devletini tanıyacaklarını açıklayan İrlanda, İspanya ve Norveç hükümetlerini kutladı:
Erzurum'da lise öğrencileri Gazze için sessiz yürüyüş ve oturma eylemi yaptı
'Türk dünyasının birliği, beraberliği, gelişmesi dünya barışına katkıdır'
Bakan Uraloğlu: X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı

Benzer haberler

Filistin asıllı rektör Ebu Sitte, Avrupa'da anlatamadığı Gazze gerçeklerini Türkiye'de anlatacak

Filistin asıllı rektör Ebu Sitte, Avrupa'da anlatamadığı Gazze gerçeklerini Türkiye'de anlatacak

Türkiye, THE'nin "Genç Üniversiteler Sıralaması"nda en çok temsil edilen ülke olma unvanını korudu

Almanya'da mahkeme, Filistin asıllı cerrah Ebu Sitte'nin ülkeye girişinin engellenmesini hukuka aykırı buldu

YÖK Başkanı Özvar'dan Türkiye'deki uluslararası öğrencilere ilişkin açıklama

YÖK Başkanı Özvar'dan Türkiye'deki uluslararası öğrencilere ilişkin açıklama
YÖK Başkanı Özvar, milli sporcularla birlikte "Spor Dostu Kampüs" projesini tanıttı

YÖK Başkanı Özvar, milli sporcularla birlikte "Spor Dostu Kampüs" projesini tanıttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet