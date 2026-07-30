Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nın ilk günü düzenlenen panellerle sona erdi.

"Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nın ilk günü tamamlandı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nın ilk günü düzenlenen panellerle sona erdi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen çalıştay, açılış konuşmalarının ardından panellerle devam etti.

Bu kapsamda EGM Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçlarıyla Mücadele Müdürü Cemil Cem Aydın'ın moderatörlüğünde "Halk Sağlığına Karşı İşlenen Suçlarda Kolluk Koordinasyonu" paneli gerçekleştirildi.

Panelde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ali Kemal Al, Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Volkan Nevzat Maviş ve Polis Akademisi Başkanlığı Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Ülgen Aslan Düzgün sunum yaptı.

Ali Kemal Al, sunumunda halk sağlığına karşı işlenen suçlarla Sahtecilik İşleri Büro Amirliği altında mücadele ettiklerini belirterek, cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşlarıyla ortak çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Nevzat Maviş ise markaların fikri mülkiyet suçlarıyla mücadele ettiğinde vergi kayıplarının engellendiğini, kişi emeklerinin korunduğunu ve organize suçlarla mücadeleye destek sağlandığını söyledi.

Aslan Düzgün de fikri mülkiyet denildiğinde akıllara "marka" kavramının geldiğini belirterek, ürünlerde en çok iltibas yapıldığını kaydetti.

Avukat Kemal Erez'in moderatörlüğünde de "İlaç Sektöründe Fikri Mülkiyet ve Kurumsal Koordinasyon" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde, Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi Başkanvekili Ertan Biçer ve Şanlı İlaç Genel Müdürü Özgür Atış, ilaçlarda patent süreci, markalaşma ve piyasadaki sahte, taklit ürünlerin marka ve insan sağlığına zararlarına değindi.

Avukat Umut Çağdaş Tahiroğulları'nın moderatörlüğünde "Uluslararası Marka Koruma ve Güvenlik Stratejileri Sunumu" paneli yapıldı.

Panelde Sanipak Kıdemli Pazarlama Müdürü Evrim Kayataş, NIKE Türkiye Sahra Altı Afrika Kıdemli Marka Koruma Müdürü Aslı Tireli ve REACT Türkiye Genel Müdürü İlgen Ercan Çimen sunumlarını gerçekleştirdi.

Panelistler, üretim başladığı andan itibaren markanın korunması için çalışmalar yürütülmesi gerektiğine, ülkeler arasındaki işbirlikleri ve yasal yaptırımlara dikkati çekti.

Panellerin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri Mülkiyet Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Oğuz ve Ankara Adliyesi Fikri Mülkiyet Savcısı Mehmet Taştan, ihlallerin olması durumunda hukukta soruşturma usullerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.