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Fidan, Diplomasi Akademisi 59. Dönem Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gerçekten zor bir hayat yarışında, önemli bir aşamada Dışişleri Bakanlığında kariyer memuru olarak göreve başlama konusunda bir başarı gösterdiniz. Bunun için sizi tebrik ediyorum." dedi.

Muhammet Tarhan  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Fidan, Diplomasi Akademisi 59. Dönem Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diplomasi Akademisi 59. Dönem Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'nda konuştu.

Bakanlığın genç mensuplarını tebrik eden Fidan, "Gerçekten zor bir hayat yarışında, önemli bir aşamada Dışişleri Bakanlığında kariyer memuru olarak göreve başlama konusunda bir başarı gösterdiniz. Bunun için sizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fidan, yeni hariciye mensuplarının okul yılları ve sınava hazırlığının disiplin, odaklanma ve fedakarlık gerektirdiğini belirterek, "Biz de zaten sizi bunun için seçtik." dedi.

Bunun, genç hariciye mensuplarının kariyerlerinde ilk basamak olduğuna işaret eden Fidan, "Önünüzde inşallah çok uzun yıllar var. Bu uzun yıllar çerçevesinde burada alacağınız eğitim, daha sonra büyüklerinizden öğreneceğiniz bilgiler ve tecrübelerle evrilerek yolunuza devam edeceksiniz." değerlendirmesini yaptı.

Fidan, bu süreçte yeni aday meslek memurlarının yollarını kısaltacak, hayatlarını kolaylaştıracak, işlerini daha verimli hale getirecek en önemli şeyin "başkalarının zor yoldan edindiği tecrübeler" olduğunu belirterek, bu tecrübeleri akademi ortamında aktarmak için burada bulunduklarını söyledi.

Bakan Fidan, aynı zamanda genç hariciye mensuplarının görev başı eğitimine gittiğinde merkezdeki ünitelerde de aynı tecrübeleri edineceklerini aktardı.

"Kritik yerlerde görev yaparken onları daha da gururlandıracaksınız"

Geri kalan görev süresince de öğrenme eyleminin hep devam edeceğini vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Size başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Annelerinize, babalarınıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, sizler gibi pırıl pırıl evlatları hazırlayıp büyük bir özenle buraya gönderdikleri için. Binlerce defa sizin bağırmanıza rağmen sizi sabah kaldırıp sınava gönderen o insanlar her türlü takdirin üstündeler. İnşallah bundan sonra çok yüksek mevkilerde, makamlarda, kritik yerlerde görev yaparken onları daha da gururlandıracaksınız. Hem onları gururlandıracaksınız hem memleketi daha iyi noktalara taşıyacaksınız."

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