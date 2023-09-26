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FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2011-2013 yılları arasında yapılan bazı merkezi sınavlarda soruların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2011-2013 yıllarında yapılan KPDS, ALES ve YDS sınav sorularının FETÖ üyeleri tarafından ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, haklarında örgüt evlerinde veya örgütün çalışma evlerinde kaldığına dair beyan olduğu, söz konusu sınav sorularını temin ettiği, örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan kişiler ile irtibatı bulunduğu, meslek veya üniversite birlikteliği olan şahıslarla örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aramayla haberleştiği belirlenen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.

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