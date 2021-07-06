Euro
10.28
Dolar
8.65
BIST 100
1,396.79
Altın
1,808.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

FETÖ'nün 'yargı teşkilatı mahrem imamı' oldukları belirlenen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "yargı teşkilatı mahrem imamı" oldukları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Serdar Açıl   | 06.07.2021
FETÖ'nün 'yargı teşkilatı mahrem imamı' oldukları belirlenen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY hiyerarşisinde yargı teşkilatı mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilirken, 20 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
AB ülkelerinde aşılama sayılarında büyük fark
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 milyonu aştı
Sağlık Bakanı Koca dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını bildirdi
Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

FETÖ'nün 'yargı teşkilatı mahrem imamı' oldukları belirlenen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün 'yargı teşkilatı mahrem imamı' oldukları belirlenen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü' olduğu iddiasıyla yakalanan Munise Gülen tutuklandı

'15/07 Şafak Vakti' filmi 15 Temmuz'da vizyona girecek

'15/07 Şafak Vakti' filmi 15 Temmuz'da vizyona girecek
'Mahrem' belgeseli ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT 1'de ekranlara gelecek

'Mahrem' belgeseli ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT 1'de ekranlara gelecek

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması davasında 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması davasında 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı