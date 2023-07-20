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FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında "İstanbul Bölge İmamı" olarak faaliyette bulunan M.G. yakalandı
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FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında "İstanbul Bölge imamı" olarak faaliyette bulunan M.G'nin yakalandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında "İstanbul Bölge imamı" olarak faaliyette bulunan M.G, Ataşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

6 yıldır firari olan M.G'nin yakalanmamak için farklı kişiler adına kayıtlı ikametlerde saklandığı, hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2018/492 sayılı kararına istinaden "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunduğu ve örgüt içerisinde Orhan K. ismini kullandığı tespit edildi.

M.G'nin, FETÖ'ye müzahir Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduğu ve KHK ile kapatılan FETÖ'ye müzahir eğitim kurumlarında çalıştığı belirlendi.

Adil Öksüz ile çok sayıda irtibatı tespit edildi

2010'da KPSS sorularının çalınması ve yaşanan usulsüzlüklerle ilgili yürütülen soruşturmaların şüphelileri arasında olduğu belirlenen M.G'nin, sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz ve firari sözde "Türk Silahlı Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile örgüt içi gizli haberleşme yöntemi olan operasyonel hat kullanarak 7 farklı hat üzerinden çok sayıda irtibatının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
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