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FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı "İstanbul bölge imamı" operasyonunun detaylarına ulaşıldı

FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında "İstanbul Bölge imamı" olarak faaliyette bulunan M.G'nin İstanbul'da yakalandığı operasyonun detayları belli oldu.

Emrah Gökmen  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı "İstanbul bölge imamı" operasyonunun detaylarına ulaşıldı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son dönemde örgüt üyelerinin yoğunlukta kaldığı yerlere yönelik saha çalışmaları devam ediyor.

Ataşehir'de yapılan çalışmada, bir adrese gece saatlerinde bir kadının giriş çıkış yaptığını belirleyen ekipler, dikkatlerini bu noktaya vererek fiziki takibini sürdürdü.

Ekipler, kadının, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında "İstanbul Bölge imamı" olarak faaliyette bulunan ve firari olarak aranan M.G'nin eşi olduğunu belirledi. M.G'nin de adreste olabileceğini değerlendiren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarının ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli M.G. yakalanırken, adreste yapılan aramalarda ise 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 2 flash disk, harici bellek, 1000 avro, 1000 sterlin, 1500 dolar ile 1550 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan zanlı, tutuklandı.

Operasyon

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında "İstanbul Bölge imamı" olarak faaliyette bulunan M.G'nin Ataşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirilmişti.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2018/492 sayılı kararına istinaden "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan M.G'nin 6 yıldır firari olarak arandığı tespit edilmiş, örgüt içerisinde Orhan K. ismini kullanan şüphelinin FETÖ'ye müzahir Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduğu ve KHK ile kapatılan FETÖ'ye müzahir eğitim kurumlarında çalıştığı anlaşılmıştı.

2010'da KPSS sorularının çalınması ve yaşanan usulsüzlüklerle ilgili yürütülen soruşturmaların şüphelileri arasında de yer alan M.G'nin ayrıca sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz ve firari sözde "Türk Silahlı Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile örgüt içi gizli haberleşme yöntemi olan operasyonel hat kullanarak 7 farklı hat üzerinden çok sayıda irtibatının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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