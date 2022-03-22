Dolar
14.83
Euro
16.28
Altın
1,933.53
ETH/USDT
2,991.40
BTC/USDT
42,285.00
BIST 100
2,158.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "ÜniAK Gençlik Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Gündem

FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmasında 4'ü aktif görevde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak   | 22.03.2022
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün gizli haberleşme aracı ByLock programını kullandıkları tespit edilen ve haklarında ardışık arama, örgütün tepe yönetimiyle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi deliller bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 4'ünün aktif görevde olduğu, 10'unun sağlık teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken örgütle irtibatları nedeniyle meslekten çıkarıldığı belirtildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı işlemlerine devam edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları tüm illerde azaldı
İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak
Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti
Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 milyonu geçti

Benzer haberler

Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada 10 gözaltı

Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada 10 gözaltı

FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 132 gözaltı kararı

Bakan Bozdağ: Gülen'in iadesiyle ilgili ABD-Türkiye arasındaki Adli Yardımlaşma Anlaşması'nın şartları oluşmuş durumda

Bakan Bozdağ: Gülen'in iadesiyle ilgili ABD-Türkiye arasındaki Adli Yardımlaşma Anlaşması'nın şartları oluşmuş durumda
Siirt darbe girişimi davasında 68 sanığa verilen cezalar onandı

Siirt darbe girişimi davasında 68 sanığa verilen cezalar onandı
FETÖ firarisi Aytav'ın yayınına çıkan TTB Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusu

FETÖ firarisi Aytav'ın yayınına çıkan TTB Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusu