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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı verilen, 2'si mahrem imam 37 zanlıdan 20'si gözaltına alındı.

Serdar Açıl, Cemil Murat Budak   | 07.12.2021
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 2'si muvazzaf 7 subay ile daha önce ilişiği kesilmiş 28 askeri öğrenci ve 2 mahrem imam olmak üzere 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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