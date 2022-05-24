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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 1'i mahrem imam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Cemil Murat Budak, Serdar Açıl   | 24.05.2022
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 21 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 2'si muvazzaf 9 subay ile daha önce ilişiği kesilmiş 11 askeri öğrenci ve 1 mahrem imam olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.


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